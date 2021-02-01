Под Лидой на железной дороге оказался бетонный столб, на него наскочил пассажирский поезд Гродно - Гомель

Неизвестные вблизи Лиды положили на железнодорожные пути бетонный столб. Фотоиллюстрация.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что милиция ищет очевидцев и обещает анонимность из-за инцидента в Лиде, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент на железной дороге произошел в райцентре Гродненщины 29 декабря 2020-го года. Недалеко от Лиды неизвестный положил на железнодорожные рельсы бетонный столб. В этот момент по путям следовал поезд «Гродно - Гомель». Машинист пассажирского состава заметил столб, начал тормозить, но все равно совершил наезд на него. К счастью, никто не пострадал из-за экстренного торможения и столкновения.
В милиции происшествие назвали «дерзким преступлением», так как это создало реальную угрозу для жизни людей, и пообещали конфиденциальность тем, кто расскажет о преступнике или преступниках.
Вот что осталось от бетонного столба после столкновения с поездом - машинист тормозил, когда увидел препятствие на путях. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
Также в УВД рассказали, что за последнее время на Гродненщине произошло не мало происшествий с блокирование железнодорожных путей. В основном нарушители используют проволоку.
- На сегодня по установленным фактам совершенных преступлений возбуждено 8 уголовных дел. По многим из них установлены подозреваемые лица, - прокомментировали в пресс-службе.
Если вы располагаете информацией по данному инциденту, позвоните в милицию по номеру «102».
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