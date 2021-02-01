Под Минском поймали «домушника»: воровал из коттеджей в Ждановичах и Ратомке, брал только ювелирку и деньги. Фото: МВД РБ.

Милиционеры поймали с поличным во время очередной вылазки 46-летнего жителя Молодечненского района - его подозревают в серии краж из частных домов и квартир. По версии следствия он семь раз обворовал дома в Ждановичах и Ратомке с 17 декабря прошлого года до 27 января. По данным следователей, на «дело» мужчина ездил на маршрутках, как правило, по утрам в будние дни, когда владельцы домов должны были уехать на работу. Мужчина отжимал стеклопакеты, забирался внутрь и похищал только ювелирные украшения и деньги.

Вот например: днем 17 декабря в Ратомке он вынес из чужой квартиры драгоценности и наручные часы на 17 тысяч рублей. А через неделю вЖдановичах и обворовал дом пенсионера на 4 тысячи рублей. Потом снова в Ждановичах, он оборовал дом пенсионерки- вынес имущества на 8 тысяч. Интересно, что в двух последних случаях двери домов оказались открытыми.Домушник залазил еще в четыре дома – но там не нашел ничего ценного и уходил.

Следователи уже возбудили уголовные дела за кражи, совершенные в крупном размере – по такой статье светит до семи лет тюрьмы. Часть похищенного уже нашли. Сообщается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы в России, где отбывал наказание за хищения.