Минобороны о миротворческих миссиях, где участвую белорусские военные: Постоянно ведем поиск новых направлений

Получить направление в миротворческую миссию могут только военные на контракте и добровольно. Фотоиллюстрация: Минобороны.

Официальную информацию Минобороны об участии белорусских военных в миротворческих миссиях, опубликовало БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сейчас Беларусью направлены офицеры в две миротворческие миссии: в Ливане и Украине. Ливанская миссия проходит под эгидой ООН, а украинская - в рамках ОБСЕ.

При этом в Минобороны уточнили, что постоянно ведется поиск новых направления для отправки белорусских военных в миротворческие миссии.

- В приоритете гуманитарные миссии: сопровождение военными гуманитарных грузов, медпомощи, участие в разминированиях, патрулировании и обеспечении безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работа штабных офицеров, - прокомментировали в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что в августе 2020-го года Беларусь расширила свое участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. В состав итальянского контингента дополнительно получили направление два штабных офицера.

- В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане, - заметили в оборонном ведомстве.

Проводятся консультации и решаются вопросы, чтобы белорусские военные стали участниками миссий и в других странах.

- Стать участниками миротворческих групп по белорусскому законодательству могут только военнослужащие-контрактники и только добровольно. Кроме того, без заключения международных договоров между государствами направление военнослужащих за пределы Беларуси невозможно, - подчеркнули в Минобороны.

ЕСТЬ ВОПРОС

Могут ли отправить за границу белорусских миротворцев?

- Да, у нас есть миротворческая рота в составе 103-й воздушно-десантной бригады, программа подготовки которой совместима с программой миротворцев НАТО и европейских стран, - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Они уже на протяжении нескольких лет готовятся, у них в инструкторах были канадские, польские, английские офицеры, они обладают всеми необходимыми навыками для ведения миротворческой операции под эгидой ООН, ОБСЕ и по мандату с НАТО.

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