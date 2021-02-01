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«Стояла вдоль дороги, требовала провести честные выборы». Как прошел суд над журналисткой tut.by, задержанной на съезде делегатов ВНС

Надежда Калинина по заданию редакции должна была освещать съезд делегатов, но на входе ее задержали, составили два протокола, а позже отвезли в изолятор Окрестина
Надежда БУТОВИЧ
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После трех суток на Окрестина журналистку отпустили, но суд по ее делу будет продолжен. Фото: tut.by.

После трех суток на Окрестина журналистку отпустили, но суд по ее делу будет продолжен. Фото: tut.by.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске 29 января была задержана журналистка tut.by Надежда Калинина, которая в тот момент хотела попасть на съезд делегатов ВНС для его освещения.

В понедельник, 1 февраля, tut.by рассказал, как проходит судебный процесс над задержанной корреспонденткой. Во время судебного заседания она смогла рассказать, как проходило задержание и в каких условиях она содержалась в ИВС на Окрестина. В момент судебного заседания, которое ведет судья Татьяна Шотик, задержанная корреспондент не в зале суда, а в изоляторе - связь по Скайпу.

Так порталу стало известно, что журналистку Надежду Калинину обвиняют по двум статьям КоАП: участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также в неподчинении требованиям сотрудника милиции. В материалах дела указано, что 29 января в 15.50 часов Надежда Калинина оказала неповиновение сотруднику Ленинского РУВД Шимановичу, который высказал ей замечание по поводу пикета, который она якобы проводила. А уже в 16.00 она, с его слов, проводила пикет на улице: «стояла вдоль дороги, выкрикивала провокационные лозунги, требовала провести честные выборы».

Ресурс уточняет, что задержали журналистку в ДК «Камволь», она ходила попасть на съезд делегатов ВНС, в котором участвовали белорусские чиновники и депутаты, в том числе, Марианна Щеткина, Наталья Кочанова, Андрей Савиных. К слову, Калинина попросила вызвать их в суд в качестве свидетелей, так как они ее видели в ДК и могут подтвердить, что пикет она не проводила. Свою вину журналистка не признала.

Вот что Надежда Калинина рассказал о своем задержании:

- Около 15.40-15.45 часов я приехала в ДК по заданию редакции. Возможности зарегистрироваться заранее у меня не было, о мероприятии узнали в последний момент. Показала охраннику бейдж и спросила, могу ли попасть на собрание. Мне было отказано, - рассказала она.

После этого Калинина осталась в ДК, чтобы узнать у организаторов, возможно ли аккредитоваться - «стояла у стены, не произносила ни звука».

- Ближе к 16.00 часам охранник мне сказал дословно: «Я вас попрошу покинуть помещение». Я развернулась и вышла. Как только открыла дверь, услышала, что кто-то бежит. Повернулась, это были два сотрудника в черном, они перекрыли мне дорогу, - сказала она о задержании.

По словам журналистки, сотрудники ей не представились, с поднятыми руками она села в серый бус, после чего оказалась в Ленинском РУВД Минска. Там она просила связаться с адвокатом.

На вопрос адвоката в суде о самочувствии Надежда Калинина рассказала, что у ее тахикардия, был острый приступ мигрени, который пришлось уколом купировать медсестре на Окрестина.

- В камере на 5 человек находятся 12, не хватает кислорода. Две ночи я спала на полу на своей куртке. В камере много пенсионерок, они тоже вынуждены спать на полу, постоянно включен свет. Один день без перерыва громко играла музыка, - рассказала журналистка об условиях содержания.

Когда адвокат задал дополнительный вопрос об условиях содержания судья отклонила вопрос, заметив, что это не имеет отношения к процессу.

Свидетель по делу выступает под ненастоящей фамилией Шиманович, он также дает показания удаленно, связь с ним прерывается.

Суд пришел к выводу, что нужно истребовать видео из ДК. После этого судебное заседание будет продолжено. Надежду Калинину после трех суток на Окрестина отпустили.

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