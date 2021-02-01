«Британский» штамм коронавируса добрался до Литвы: подтвержден первый случай заражения

В Литве подтвержден первый случай "британского" коронавируса. Фото: pexels

Первый пациент с «британским» штаммом коронавируса зарегистрирован в Литве. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

– В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам (Голландия). 27 января 2021 года был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7, – уточнил представитель Минздрава Витаутас Бенюшис.

Добавим, что «британский» штамм появился в Великобритании в начале декабря 2020-го года. Позже оказалось, что он заразнее других мутаций SARS-CoV-2. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант коронавируса на 50−70% более заразный, чем остальные. «Британский штамм» выявлен уже как минимум в 41 стране.

Кроме того, исследователи выяснили, что симптомы нового штамма коронавируса отличаются от тех, что возникают при обычном COVID-19.

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