В Генпрокуратуре ответили на массовые обращения граждан по поводу проведения Всебелорусского народного собрания

В Генпрокуратуре ответили на обращения граждан по всенародному собранию. Фото: Генеральная прокуратура

Белорусы массово пишут обращения в Генпрокуратуру по поводу проведения шестого Всебелорусского народного собрания, в связи с этим там подготовили ответ. Люди сомневаются в конституционности соответствующего указа и считают, что он нарушает их права и свободы.

«В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру многочисленных обращений граждан по вопросам, связанным с реализацией Указа президента Республики Беларусь от 28 декабря 2020 года № 492 «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания» (далее – Указ) и по другим вопросам, сообщается следующее. В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» прокуратура Республики Беларусь – система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь. Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве, согласно положениям ч.ч.1, 4 ст.116 Конституции Республики Беларусь, осуществляется Конституционным судом Республики Беларусь», – поясняется в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Там добавили, что Конституционный суд дает заключения о соответствии законов, декретов, указов президента Конституции по предложениям президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь.

«Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться к уполномоченному органу с инициативой о внесении в Конституционный Суд предложения о проверке конституционности примененного нормативного правового акта (ч.1 ст.27 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года № 124-З «О конституционном судопроизводстве»), – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также заявили, что к ним не поступало данных о нарушениях при подготовке к проведению шестого Всебелорусского народного собрания и при выдвижении кандидатов для участия в нем.

«Порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания определен в пункте 4 Указа и обеспечивается территориальными организационными комитетами по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания с учетом принципа пропорциональности представительства всех районов, городов. В органы прокуратуры сведения, свидетельствующие о совершении представителями указанных организационных комитетов противоправных деяний в ходе подготовки к проведению шестого Всебелорусского народного собрания и выдвижению кандидатов для участия в нем, не поступали, заявителями такие сведения также не представлены», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Там не видят оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращениям указанной тематики.

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