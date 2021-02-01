Солисту ансамбля «Белорусские песняры» Валерию Дайнеко на три года запретили въезд в Украину

Солисту ансамбля «Белорусские песняры» на три года запретили въезд в Украину. Фото: "Наша нiва"

Солисту группы «Белорусские песняры» Валерию Дайнеко на три года запретили въезд в Украину. Причина – посещение в 2020 году фестиваля в Крыму. Об этом сообщает портал tut.by.

- В ходе проведенных мероприятий по контролю пограничникам удалось установить, что в 2020 году музыкант Валерий Дайнеко посещал территорию Крыма и попал туда незаконно. Он нарушил порядок въезда. Во время разговора он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров. По его словам, в Крым он попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь», - написано в сообщении Госпогранслужбы Украины.

- Да, действительно, в 2020 году я прилетал на фестиваль в Крым под названием «Дорога на Ялту». На нем я представлял Беларусь. Я не знал, что белорусы не могут находиться в Крыму, если они из России прилетели. Да, понимаю, что я поступил неправильно. Мне нужно было ехать на фестиваль через территорию Украины. Но я летел из Москвы чартерным рейсом. Так было удобно, - прокомментировал Дайнеко.

В конце января музыкант возвращался из Запорожья, где был на юбилее у своего друга, через аэропорт Борисполь.

- Меня в аэропорту продержали час. Они ходили с моим паспортом, а за 20 минут до отлета отпустили, но уже тогда сказали, что мне запрещен въезд в Украину на три года. Правда в паспорте у меня нет никакого штампа об этом, собственно, как и бумаги. У меня лишь стоит обычный штамп о пересечении границы, - прокомментировал музыкант.

Валерий Дайнеко – заслуженный артист Беларуси. Он был участником еще мулявинских «Песняров» с 1977 по 1992 года. С 1998 года Дайнеко является солистом ансамбля «Белорусские песняры».

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