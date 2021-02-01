Стало известно, куда уходит экс-глава Брестской области Анатолий Лис. Фото: zarya.by

В понедельник, 1 февраля, на должность главы Брестской области был утвержден Юрий Шулейко. Также стало известно, куда уходит экс-глава Анатолий Лис. Об этом сообщает zarya.by.

Анатолию Лису вручили Почетную грамоту областного Совета депутатов и поблагодарили за работу. Под руководством Лиса Брестская область смогла добиться значимых результатов.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко отметил, что Анатолий Лис сможет продолжить работу на дипломатической службе в одной из стран. В какой – пока не сообщается.

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