Журналист tut.by рассказала об условиях содержания на Окрестина

Журналистка рассказала о содержании на Окрестина Фото: Сергей ГАПОН

Корреспондент портала tut.by Надежда Калинина вышла на свободу вечером 1 февраля после трех суток, проведенных на Окрестина, и рассказала, какие были условия содержания в изоляторе.

По ее словам, она находилась в пятиместной камере, где было 12 человек, шесть из них – женщины пенсионного возраста, у некоторых были хронические заболевания.

– Я и еще пять человек две ночи проспали на полу. По нашим просьбам нам выдавали туалетную бумагу, отматывая неизвестно от чего, периодически выдавали мыло, если мы очень сильно просили. Не было матрасов, не говоря уже о постельном белье, – рассказала Калинина, ее цитирует tut.by.

Она добавила, что лишь в воскресенье (а ее задержали в пятницу вечером) к ней в камеру принесли нормальную туалетную бумагу и зубную пасту. Также выдавали лекарства, которые передали родственники. При этом журналист отметила, что задержанным, находившимся в камере с ней, не объяснили, почему такие условия, хотя в соседних все было иначе.

– При этом мы видели, что в соседних камерах, в одной из которых были люди по уголовному делу, было и белье, и подушки, и матрасы, – все, как положено. Я за первые сутки обошла четыре камеры, ни в одной из них не было ни матрасов, ни подушек, ничего, – все голое, что ты спишь на нарах, что на полу – одинаково, – поделилась она.

Также Калинина рассказала о питании на Окрестина.

– Кормят три раза в сутки, но есть это невозможно. Это круповая диета. Передачи не получали. В первой камере, где я была, девочки находились неделю, они сказали, что передачи не получали, – рассказала журналист.

Она была здесь в сентябре во время пресс-тура и сравнила то, что прессе показывали тогда, и то, что есть на самом деле.

– В сентябре нам устроили показательный пресс-тур. Сейчас нам показали, как есть на самом деле. То, что есть на самом деле, очень сильно отличается от того самого пресс-тура и того, что нам показывают иногда по госТВ.

Напомним, что в деле Надежды Калининой точка еще не поставлена. В суде объявлен перерыв, а поскольку 72 часа задержания истекли, ее отпустили домой. Журналистику обвиняют в том, что она устроила пикет возле дороги рядом со съездом делегатов Всебелорусского народного собрания и не подчинилась требованиям сотрудников милиции.

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