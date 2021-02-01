Парню из Фаниполя дали год и три месяца «домашней химии» за оскорбление сотрудника милиции. Фото: "Вясна"

Парню из Фаниполя дали год и три месяца «домашней химии» за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-чате. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В понедельник, 1 февраля, в суде Дзержинского районе рассматривали уголовное дело по статье 369 УК – Оскорбление представителя власти, которое было возбуждено против молодого человека из Фаниполя Максима Самбраса.

По данным обвинения, парень 26 сентября в одном из телеграм-чатов разместил нецензурное высказывание о главе Дзержинского РОВД Евгении Жилинском. Оно носило оскорбительный характер.

Максим был задержан 10 октября, но через трое суток его отпустили под подписку о невыезде.

На суде молодой человек выступал без адвоката. Он признал свою вину и заявил, что уже попросил публично у Евгения Жилинского прощение в том же телеграм-чате, где было опубликовано оскорбление.

Судья Роман Крылович дал парню год и три месяца «домашней химии», а также удовлетворил иск о компенсации морального вреда в размере трех тысяч рублей.

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