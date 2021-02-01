Магазинам разрешили продавать белорусские ювелирные изделия через интернет Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко в понедельник, 1 февраля, подписал указ о том, что магазины могут реализовывать белорусские ювелирные изделия через интернет. Об этом сообщает БелТА.

В соответствии с данным указом, индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых имеются лицензии на деятельность, которая связана в драгоценными металлами, могут уже с 12 апреля 2020 года и по 31 августа 2022 года реализовывать онлайн торговлю ювелирными изделиями, произведенными в Беларуси.

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