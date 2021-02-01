Основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая: Все морально готовятся к срокам в гомельской колонии

Юлия Слуцкая рассказала в письме, что болела в заключении. Фото: press-club.by.

Ранее «Комсомолка» уже подробно писала о том, кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба». Журналистка с 22 декабря 2020-го года находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Ее дочь Александра Слуцкая в своем Facebook пишет посты о том, как проходит жизнь матери в условиях следственного изолятора.

Так Юлия Слуцкая из СИЗО благодарит всех друзей знакомых за поддержку и подробнее описывает, как проходят ее дни.

О карцере

По словам Юлии Слуцкой в камерах СИЗО проходят обыски, во время которых все, кроме дежурных, перемещают в карцер. Карцером является помещение площадью 1 на 3,5 метра. В дальнем конце которого туалет с краном над ним, который служит и сливом и умывальником. Помещение карцера не отапливается, там сыро и холодно. Вентиляцией служит «дырка над унитазом». А деревянная доска-кровать на день привинчена к стене.

- Возвращаемся в разоренную камеру: сумки из-под кроватей выдвинуты, матрасы завернуты, все вещи выброшены на кровати, - поясняет она.

Про быт

В СИЗО понедельники у женщин являются так называемым банным днем. В баню, пишет Слуцкая, заключенные идут по улице - «в халатах и резиновых тапках на босу ногу». Но сама Юлия надевает носки и спортивный костюм. Для восьми человек есть пять кранов, душа нет - вода льется просто струей. На мытье с одеванием и раздеванием у заключенных есть всего 20 минут.

Есть и внутренние мелкие правила и внутри камер, которые облегчают совместный быт. «Например тот, кто идет в туалет, включает воду. И если не курит - жгет фитилек. Каждый раз вытираем салфетками после себя унитаз, вытираем пол», - рассказывает в письмах журналистка.

О прогулках

Прогулки проходят во дворике и, если в центре образовывается лужа, то гулять заключенным приходиться «по самому краешку дворика». Во время снегопадов в углу образовался метровый сугроб-горка, «девочки», пишет журналистка, умудрились с нее кататься.

О болезнях, тренировках и еде

Юлия Слуцкая рассказала, что болела в заключении. «Один день болела. С лекарствами, которые ты мне передала, очень быстро выкарабкалась», - поблагодарила она дочь.

В камере журналистка поставила перед собой задачу делать по две тренировки в день - в любых условиях.

Еще она рассказывает, что ест по утрам овсянку, заливая хлопья кипятком, добавляя сушеную клюкву, миндальные хлопья, орехи. На обед питается растворимым супом с хлебцем. А вечером - гречневыми хлопьями со сладким перцем, помидорами и колбасой.

О сокамерницах

По словам Юлии Слуцкой в ее камере восемь человек: только трое - по наркотической статье. Одна из заключенных, женщина у которой дома 2 маленьких детей, уже приговорена к 12 годам, но по ее делу идут апелляции. Все морально готовятся идти отсиживать сроки в Гомельскую колонию, уверена Слуцкая.

Известно, что 31 декабря Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому из «Пресс-клуба» были предъявлены обвинения по части 2 статьи 243 и части 6 статьи 16 УК (соучастие в преступлении). Они останутся под стражей до 23 февраля 2021-го года.

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