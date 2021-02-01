Распознал по «слишком быстрым» покупкам: бдительный таксист вычислил в клиентах воров-гастролеров в Могилеве

Таксист в Могилеве помог распознать воров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Водитель такси в Могилеве помог милиции задержать воров-гастролеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– Все произошло днем 31 января в центре города: две женщины и мужчина взяли такси и поехали в магазин одежды. Пассажиры попросили водителя подождать их у входа, а когда вернулись с вещами в руках, заказали поездку в другую торговую точку. Оттуда компания вышла с детскими игрушками, – рассказали подробности в МВД.

Таксисту показалось странным, что его клиенты совершают покупки слишком быстро, также его смутили их разговоры. Мужчина понял, что возит воров, и сообщил в милицию.

На место прибыл ближайший наряд ГАИ. На парковке возле торгового центра милиционеры заметили двух женщин, рядом с которыми были пакеты с вещами. Спустя несколько минут вышел на улицу мужчина, он увидел сотрудников и пытался сбежать, выбрасывая вещи.

– В итоге задержали всех. Одна из женщин оказала неповиновение: пыталась ударить правоохранителей, кричала и выражалась нецензурной бранью, – добавили в пресс-службе.

Выяснилось, что задержанные – жители Гомеля (в возрасте от 30 до 32 лет), изъятые у них вещи были похищенными. Следователи возбудили уголовные дела за кражи.

Ранее фигуранты не раз привлекались к уголовной ответственности за хищения.

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