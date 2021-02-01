«Участвовал в международных драках»: в Могилеве задержали футбольного фаната, который напал на сотрудника милиции

В Могилеве задержали футбольного фаната, который напал на сотрудника милиции. Фото: скриншот с видео МВД

В Могилеве сотрудники ГУБОПиК задержали футбольного фаната, который напал на сотрудника милиции. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- В конце 2020 года сотрудникам милиции могилевского управления ГУБОПиК по подозрению в применении насилия в отношении милиционера, а также в хулиганстве был задержан 21-летний парень вместе со своими друзьями, которым 21 и 22 года. Удалось установить, что в начале декабря 2020 года молодые люди в нетрезвом состоянии без особых причин избили двоих человек. А позже один из футбольных фанатов напал на сотрудника милиции, который приехал со своим коллегой для разбирательства, - пояснили в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела по фактам применения насилия в отношении сотрудника милиции, а также за хулиганство.

- Стало известно, что молодые люди – представители фанатского движения одного из футбольных клубов Могилева, которые дружат с околофутбольной группировкой из Москвы. ПО имеющейся информации, они неоднократно выезжали в Росси для участия в международных договорных драках, - подчеркнули в ведомстве.

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