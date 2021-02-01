Начались суды над сотрудниками symbal.by, работа офиса временно парализована

Работа офиса symbsl.by временно парализована, сотрудники ОБЭП изъяли весь товар, оборудование и документацию. Фото: Facebook

Суды над задержанными сотрудниками магазина сувениров symbal.by начались в Минске 1 февраля. Они проходят по Skypе. Сегодня начали рассматривать дела в отношении замдиректора Никиты Бровки и бухгалтера Ксении Миклашевской. Об этом сообщил создатель symbal.by Павел Белоус на своей странице в Facebook.

– Дела Никиты Бровки и Ксении Миклашевской отправили обратно в Советский РОВД на доработку, дела Ольги Игнатович и Анастасии Трофимчик сегодня не успели рассмотреть – продолжение судебных процессов над сотрудниками symbal.by будет 2 февраля, – сообщил Белоус.

Он также рассказал, что работа офиса временно парализована, поскольку оттуда вывезли весь товар, всю документацию за три года работы, а также оборудование.

– Из офиса нашей компании вынесли всю документацию за три года работы, весь товар, оборудование, три системных блока для компьютеров, – уточнил он.

Напомним, что в субботу, 30 января в офис symbal.by на проспекте Машерова в Минске пришли с проверкой сотрудники ОБЭП. Четверых сотрудников офиса отвезли в РУВД Советского района. Задержанными оказались Никита Бровка, Ксения Миклашевская, Анастасия Трофимчик и Ольга Игнатович. Позже их доставили в изолятор на Окрестина, где они сейчас и находятся.

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Что ищут, пока неизвестно. Возможно - флаги (подробности).