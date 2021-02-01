Геннадий Давыдько о БЧБ-флаге: Он очень красивый, но логика есть в его запрете

Давыдько заявил, что есть логика в запрете бело-красно-белого флага. Фото: БелТА

Депутат Палаты представителей, экс-глава Белтелерадиокомпании, актер Геннадий Давыдько рассказал о своем отношении к БЧБ-флагу. Его слова приводит издание «Наша нiва».

На прошлой неделе «инициативная группа граждан» обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой признать бело-красно-белый флаг экстремистским. В ведомстве пояснили, что уже готовится пакет документов, о признании экстремистским бчб-символики.

- Знаете, когда экстремисты используют данный символ для того, чтобы разрушить государство, то, видимо, и нужно его признавать экстремистским. Логика в этом есть. Вы же должны понимать, что ткань, как и цвет, ни виноваты в том, как их используют. У бело-красно-белого флага очень спорная история, но некоторые наши граждане взяли его как «символ будущего», и даже его святыней считают, но так не бывает, - прокомментировал Давыдько.

Он добавил, что его родственников уничтожили люди, у которых на руках были бело-красно-белые повязки.

- Мои родственники были уничтожены в деревне Поповка Сеннинского района людьми, у которых бело-красно-белые повязки были на руках. Да, под красным флагом тоже много чего творилось. И мне кажется, что историки должны быть главными в принятии решений. А помните, на здании Купаловского бело-красно-белый флаг висел рядом со свастикой фашистской, - заявил Давыдько.

Что касается лично отношения к бело-красно-белому флагу, то Давыдько отметил, что он очень красивый.

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