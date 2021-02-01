Жлобинский суд вынес решение по делу о забастовке на БМЗ, когда на заводе остановились печи

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Жлобинский районный суд вынес решение по делу о забастовке на Белорусском металлургический заводе, которая состоялась в августе 2020 года. Тогда на БМЗ остановились печи. Об этом сообщает портал tut.by.

По словам работников завода, которые присутствовали на судебном заседании, прокурор запросил для обвиняемых сотрудников завода Игоря Поварова, Евгения Говора и Александра Боброва по три года лишения свободы. Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении четверых заводчан, но Павел Магидов уехал за границу и на данный момент находится в розыске.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщалось о том, что 17 августа 2020 года четверо сотрудников БМЗ вместе с другими неустановленными лицами, организовали проведение незаконных групповых действий, который грубо нарушают общественный порядок. В итоге был остановлен техтранспорт, который перевозит сырье в сталеплавильные цеха. По этой причина на дуговых электросталеплавильных печах была приостановлена выплавка стали.

Ущерб, который понес завод после данных действий оценивается в 1088 рублей 29 копеек. Обвиняемые ранее его уже компенсировали.

Судья приговорил одного из мужчин к 3 годам лишения свободы, а двоих – к двум с половиной.

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