Заразны ли бессимптомные носители коронавируса, рассказали ученые

Ученые выяснили, заразны ли бессимптомные носители коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бессимптомные носители COVID-19 могут быть не заразными. Такие выводы в ходе нового исследования сделала группа ученых из Китая, Великобритании и Австралии под руководством Цзусюня Лу из Хуачжунского университета науки и технологий.

Эксперты проанализировали сведения о 300 человек (132 мужчинах и 168 женщинах) с положительным тестом на коронавирус. Все добровольцы были бессимптомными носителями инфекции.

Пациенты находились на карантине две недели, исследователи следили за их состоянием, пока тесты у испытуемых не дали отрицательные результаты.

Ученые обследовали примерно одинаковое число людей в разных возрастных группах. Среди 300 инфицированных большинство были домохозяйки и безработные, пожилые пенсионеры и работники коммунальных служб.

Ни одного симптома коронавируса за время исследования у больных так и не появилось. При этом ученые изучили близкие контакты носителей вируса с другими людьми. Всего таких было 1174 человека. В итоге оказалось, что ни у одного из них тест на COVID-19 не дал положительного результата.

На основе полученных данных авторы работы сделали вывод, что бессимптомные носители коронавируса вряд ли могут заражать других людей.

– Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса. И чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого. Хотя, конечно, на это влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди, – прокомментировал исследование зарубежных ученых руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, его цитируют «Известия».

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