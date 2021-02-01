Фазель рассказал, когда станет известно место проведения ЧМ-2021 по хоккею. Фото: EPA-EFE

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, когда станет известно место проведения ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Пока еще рано что-либо говорить о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Но люди это обсуждают. Главное сейчас – финансы, а также ситуация с коронавирусом. Важно еще учесть все плюсы и минусы от проведения чемпионата в одной стране или же двух странах. Нужно понять, какие ограничения в Латвии и Словакии. Мы должны на все эти вопросы получить вопросы, - заявил Фазель.

Во вторник, 2 февраля, пройдет совет IIHF, на котором будет обсуждаться вопрос о месте проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Напомним, что Международная федерация хоккея лишила Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею.

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