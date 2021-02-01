Светлана Тихановская призвала главу МИД Великобритании Доминика Рааба расширить санкции против ОМОН, КГБ и ГУБОПиК

Светлана Тихановская и Доминик Рааб провели телефонные переговоры. Фото: tsikhanouskaya.org

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пообщалась по телефону с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщается на сайте Тихановской.

«Во время беседы она призвала расширить санкции против представителей режима, причастных к насилию и фальсификации выборов, в частности, против ОМОН, ГУБОПиК и КГБ. Предложила распространить действие «закона Магнитского» на «кошельки» Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим», – сказано в сообщении.

Кроме того, бывший кандидат в президенты Беларуси призвала главу МИД Великобритании не признавать любые международные договоренности с режимом Лукашенко.

Также Тихановская подчеркнула, что белорусы ценят то, что Великобритания поддерживает правозащитные группы, независимые СМИ и гражданское общество в Беларуси – Соединенное королевство удвоило их финансовую поддержку (около двух миллионов долларов в течение следующих двух лет).

В свою очередь, Доминик Рааб признался, что его впечатлила смелость белорусов и Светланы Тихановской в частности. Также Рааб заверил ее, что Великобритания будет работать с партнерами из США и других стран, чтобы давление на Лукашенко усилилось, а кризис в Беларуси разрешился. Рааб добавил, что будет рад принять Светлану с рабочим визитом в Лондоне.

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