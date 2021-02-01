Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на Нацотбор «Евровидение-2021»

Исполнительница хита «Шчучыншчына» подала заявку на Нацотбор «Евровидения-2021». Фото: Facebook ЧинЧинЧенэл

Исполнительница хита «Шчучыншчына» Елена Желудок подала заявку на Национальный отбор «Евровидение-2021». Об этом сообщили на Facebook ЧинЧинЧенэл – паблик, который создали актеры Купаловского театра Михаила Зуй и Дмитрий Есеневич.

Копмозиция Елены Желудок будет называться «Дзекаць i цекаць».

- Мы хотим довести до сведения, что восхощящая звездочка белорусской эстрады Елена Желудок отправила заявку на участие в Национальном отборе «Евровидение-2021», - написано в сообщении.

Елена Желудок, она же, Елена Зуй-Войтеховская – исполнительница нашумевшего хита «Шчучыншчына», супруга актера Купаловского театра Михаила Зуя, актриса Белорусского государственного молодежного театра.

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