«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейса Екатеринбург – Минск – Екатеринбург

«Уральские авиалинии» открыли рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Фото: Instagram
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook.
«Мы открыли продажу на рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Полетим в Минск с 11 февраля по четвергам», – сказано в сообщении.
Тем, кто хочет зарегистрироваться на рейс, нужны будут паспорт, билет, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет справки не нужны.
Билеты продаются на сайте авикомпании.
Читайте также:
«Белавиа» открывает новый рейс в Дубай: сколько стоит билет, и нужен ли ПЦР-тест
Цены на билеты начинаются от 375 евро в обе стороны, пассажирам нужно иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста и страховку (подробности).
Почему улететь в Москву из Минска так дорого? Три главных вопроса «Белавиа»
После пандемии цены на билеты выросли в несколько раз (подробности).
Самолет из Ирака с единственным пассажиром не смог сесть в Минске
Причиной стал сильный туман – видимость снизилась до 200 метров (подробности).