«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейса Екатеринбург – Минск – Екатеринбург

«Уральские авиалинии» открыли рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Фото: Instagram

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook.

«Мы открыли продажу на рейс Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Полетим в Минск с 11 февраля по четвергам», – сказано в сообщении.

Тем, кто хочет зарегистрироваться на рейс, нужны будут паспорт, билет, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет справки не нужны.

Билеты продаются на сайте авикомпании.

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Цены на билеты начинаются от 375 евро в обе стороны, пассажирам нужно иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста и страховку (подробности).

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