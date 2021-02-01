В Беларуси продлена льгота на кешбэк и снижена сумма безналичных платежей Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко в понедельник, 1 февраля, подписал указ «О развитии безналичных расчетов». Об этом сообщает БелТА.

Данным документом предусмотрены два изменения.

К первому относится размер предельного платежа наличными денежными средствами в расчетах юрлицами, ИП физическим лицам, включая одну сделку. Теперь эта величина составляет 500 базовых вместо тысячи. Норма вступит в силу через три месяца с момента официального опубликования.

Второе изменение касается сферы налогообложения. Доходы физлиц, полученные при расчетах банковскими картами в виде процента от совершаемых покупок, так называемый кешбэк, не будут облагаться налогом, если их сумма не превышает 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на действия, которые возникли с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2026 года.

В связи с этим продлевается льгота на взимание подоходного налога с кешбэка (манибэка).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Магазинам разрешили продавать ювелирные изделия через интернет.

Соответствующий указ 1 февраля подписал Александр Лукашенко. (подробности)

Лекарства, медтовары и коммуналка подорожают, а пенсии и пособия вырастут: что изменится в Беларуси с 1 февраля.

Рассказываем, чего ждать в стране с 1 февраля 2021 года. (подробности)