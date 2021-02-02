«Послали даже физруку». Мужчина три года платил вымогателям, чтобы те не обнародовали его интимные фото

Мужчина познакомился в сети с девушкой и отправил ей интимные фото. Оказалось, нарвался на шантажистов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Житель Минской области познакомился в сети с девушкой, которая представилась Ириной из Хабаровска. Это было еще летом 2017 года. Мужчина переписывался с ней в социальной сети Вконтакте. Через какое-то время девушка попросила его прислать интимные фото. Тот согласился и сфотографировался обнаженным в полный рост. Несколько фото и 15-секундное видео интимного характера мужчина отправил собеседнице. Что было дальше, рассказали в МВД.

Ирина из Хабаровска потребовала у мужчины $2000 за то, чтобы не обнародовать его интимные фото. Тот растерялся – такой крупной суммы у мужчины не было. Он сказал об этом вымогательнице, и та «сжалилась», позволив ему расплачиваться «в кредит».

Целых три года мужчина перечислял вымогательнице деньги. 15 числа каждого месяца он отправлял 50 рублей. Причем вымогательница исправно напоминала ему о долге. Он выплатил в общей сложности более двух тысяч рублей, а потом сказал злоумышленнице, что ему все надоело и платить он больше не будет. Та исполнила угрозу и разослала интимные фото. Их увидела жена мужчины, его родственники, друзья, и даже учитель физкультуры, который преподает в школе, где учится дочь потерпевшего.

-По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, - рассказали в МВД.

БУДЬ В КУРСЕ!

-не отправляйте свои интимные фото незнакомцам или случайным знакомым;

-если вас шантажируют, игнорируйте злоумышленника, не просите его о пощаде, не торгуйтесь с ним. Возможно, о вас на какое-то время забудут. Немедленно удалитесь из соцсетей и постарайтесь максимально стереть данные о себе в интернете.

-сразу же обращайтесь в милицию.

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