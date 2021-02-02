Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию COVID-19. Данное мнение было озвучено на брифинге в понедельник, 1 февраля.

Он добавил, что уже третью неделю в мире наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но еще остаются и те страны, в котором наблюдается и рост новых случаев COVID-19.

- Это говорит лишь о том, что коронавирусом можно управлять даже при учете распространения его новых штаммов. Это показывает, что мы действительно можем предотвратить заражение и спасти жизни людей. Для этого нужно лишь продолжить соблюдать противовирусные меры, - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил и о том, что ранее в мире уже фиксировали снижение заболеваемости «ковидом». И добавил, что тогда страны слишком рано сняли ограничения, а люди проявляли ослабление бдительности.

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