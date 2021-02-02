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Обнаружили новое страшное осложнение после COVID-19: больной может ослепнуть

Это редкое осложнение после тяжелой коронавирусной пневмонии
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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После коронавирусной пневмонии человек может ослепнуть. Фото? РУКАВИЦЫН Олег.

После коронавирусной пневмонии человек может ослепнуть. Фото? РУКАВИЦЫН Олег.

Медики описали новое осложнение, которое может возникнуть в результате перенесенной коронавирусной пневмонии. Это потеря зрения, рассказывает Медицина и наука со ссылкой на журнал Cureus.

В журнале описан случай заболеваний ковидом 2019 года. У 54-летнего пациента развилась тяжелая коронавирусная пневмония, ему делали искусственную вентиляцию легких. После того , как состояние его стабилизировалась и искусственная вентиляция легких была снята, обнаружилось, что пациент потерял зрение. Медики установили, что это была кортикальная слепота – нарушение зрения, возникающее при повреждении задней коры головного мозга. При кортикальной слепоте у больных часто бывают галлюцинации и они отрицают, что перестали видеть. Потеря зрения может быть постоянной или временной.

У пациента, историю которого описывает Cureus, через какое-то время снова появилась способность различать цвета и формы, но нарушение зрения сохранилось.

Ранее в число неврологических осложнений COVID-19 внесли головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, нарушение обоняния и вкуса.

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