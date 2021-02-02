Глава Госпогранкомитета заявил, что дестабилизировать ситуацию в Беларуси пытались из Балтии. Фото: sb.by

Глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо в эфире телеканал «Беларусь 1» заявил, что дестабилизировать ситуацию в Беларуси пытались из Балтии. По его словам, попытка не удалась.

- Для нас был особенным 2020-ый год. Сначала мы столкнулись с пандемией коронавируса, затем добавилась еще и внутренняя обстановка. Мы испытывали на себе давление извне. Не отрою секрет, если скажу, что во втором полугодии 2020 года мы не впустили в Беларусь несколько тысяч человек, которые ехали с разными намерениями, - рассказал Лаппо.

По словам главы Госпрогранкомитета дестабилизировать ситуацию в Беларуси пытались из Балтии.

- Вы же помните этот знаменитый «ланцуг». Мы этого не допустили, - заявил глава ведомства.

Напомним, что 23 августа 2020 года в Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек. Цепь из людей соединила Вильнюс и с границей Литвы и Беларуси.

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