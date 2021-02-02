Штрафы и сутки: прошли суды над пенсионерками из Малиновки

1 февраля судили пенсионерок из Малиновки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 1 февраля, судили пенсионерок из микрорайона Малиновка, которые были задержаны в пятницу, 29 января. Об этом сообщает в телеграм-канале лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Всего 29 января задержали 7 женщин, но одну из них – 68-летнюю Нину Ковалгину решили отпустить. Ее сын рассказал, что женщины встретились для того, чтобы собрать деньги на помощь больному ребенку.

Трое суток шесть пенсионерок провели на Окрестина, а 1 февраля их судили.

Судья Московского района Пирожникова дала 15 суток административного ареста 61-летней Ирене Куратской, которая смогла побороть рак. На данный момент у нее ремиссия.

Судья Лидия Телица назначила 15 суток административного ареста 62-летней Татьяне Ледак. Женщина будет их отбывать на Окрестина. На суде Татьяна рассказала, что вместе с другими женщинами собирала деньги на лечение больного ребенка. Она добавила, что дома ее ждет больная 85-летняя мать.

По решению судьи Светланы Бондаренко 62-летняя Лариса Свиридович была отпущена, но ей дали штраф в 50 базовых величин – 1450 рублей.

Судья Сергей Кацер дал 15 суток административного ареста 56-летней Татьяне Сенькевич. Женщину судили по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Судья Серегй Кацер также дал 15 суток 60-летней Светлане Жмаевой. Она сообщила, что шла в сад за своим внуком, но увидела женщин и решила подойти к ним.

Судья Малашенко назначила 15 суток ареста 65-летней Татьяне Домбровской.

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