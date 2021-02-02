В Беларуси уже охвачено 89,4% населения связью 4G. Фото: pixabay.com

На конец 2020 года в Беларуси уже охвачено 89,4% населения связью 4G. Данная информация была опубликована на сайте Министерства связи и информатизации.

Что касается услуг 2G, то ими можно воспользоваться уже на 98,7% территории Беларуси. А вот 3G – уже на 98,4%

По итогам 2020 года число абонентов электросвязи составило 11,66 миллионов человек.

На 1 января 2021 года услуги электросвязи оказывают 189 операторов.

В ведомстве отметили, что увеличилось более чем на 23 тысячи количество абонентов стационарного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Министерстве связи рассказали, когда сеть 4G покроет всю Беларусь.

На данный момент услугами 4G охвачено 89,4% населения Беларуси. (подробности)

Один из сотовых операторов Беларуси с 12 января поднимает цены.

Информация о повышении тарифов уже размещена на официальном сайте оператора Life. (подробности)