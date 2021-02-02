В Беларуси уже охвачено 89,4% населения связью 4G. Фото: pixabay.com
На конец 2020 года в Беларуси уже охвачено 89,4% населения связью 4G. Данная информация была опубликована на сайте Министерства связи и информатизации.
Что касается услуг 2G, то ими можно воспользоваться уже на 98,7% территории Беларуси. А вот 3G – уже на 98,4%
По итогам 2020 года число абонентов электросвязи составило 11,66 миллионов человек.
На 1 января 2021 года услуги электросвязи оказывают 189 операторов.
В ведомстве отметили, что увеличилось более чем на 23 тысячи количество абонентов стационарного интернета.
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