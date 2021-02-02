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В Ивацевичском районе в школе искусств нашли замурованный в стене взрыватель

Опасный предмет обнаружили во время ремонта
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот такой предмет нашли в стене музыкальной школы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Вот такой предмет нашли в стене музыкальной школы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Опасный предмет – взрыватель от минометной мины времен второй мировой войны нашли в Ивацевичском районе, в детской школе искусств. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Взрыватель нашли во время ремонта в музыкальной школе в городском поселке Телеханы. Взрыватель был замурован в стену. Об этом сообщил в милицию один из работников школы. На место выехал участковый инспектор, он вызвал саперов.

Опасный объект извлекли из стены саперы в/ч 7494. Взрыватель от немецкой минометной мины вывезли на полигон и там уничтожили.

БУДЬ В КУРСЕ!

-обнаружив потенциально опасный предмет, не прикасайтесь к нему и не производите никаких манипуляций с ним. Немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

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