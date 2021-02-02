За акцию против нерегистрации Бабарико и Цепкало 23-летнего парня осудили на три года колонии. Фото: "Вясна"

В суде Октябрьского района в понедельник, 1 февраля, судили 23-летнего парня за акцию против нерегистрации Бабарико и Цепкало. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Антон Воловик участвовал в акции протеста 14 июля. В тот день ЦИК отказал кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации. Парень был задержан 21 июля у себя дома.

По данным обвинения, Воловик принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, он выкрикивал лозунги, а также ударил двух сотрудников ОМОНа – Григорию Остапуку и Виталию Самолетову.

Воловик признал свою вину и рассказал, что действительно принимал участие в акции протеста. Он также заявил, что никого не ударил. Парень рассказал, что в тот день вместе с друзьями он приехал в центр Минска. У дома-музея РСДРС он увидел толпу и человека, лежавшего на земле, который кричал. Воловик решил заступиться за мужчину и попытался помешать тем, кто его избивал. Он замахнулся, но в итоге никого даже не тронул.

Сотрудники ОМОНа заявили, что их ударили в потасовке и отметили, что не видели Воловика на месте случившегося. Опознали его лишь по видеозаписи. На втором судебном заседании стало известно о том, что Остапук заявляет гражданский иск к Воловику с требование возместить моральный ущерб в размере тысячи рублей. Друзья Антона собрали и внесли данную сумму за перерыв.

Адвокат Воловика настаивал на том, что обвинение не имеет достаточных доказательств. Сотрудник милиции Самолетов отказался выступать с последним заявлением, а Остапук попросил строго не наказывать обвиняемого.

Судья Ольга Неборская назначила Антону Воловику три года лишения свободы в колонии общего режима.

Парня осудили по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок и статье 364 Уголовного кодекса – Применение насилия в отношении сотрудника милиции.

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