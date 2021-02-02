Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал посла Беларуси по причине задержания журналистки Люции Чирки

Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал посла Беларуси. Фото: инстаграм журналистки

Департамент иностранных дел Швейцарии в понедельник, 1 февраля, вызвал посла Беларуси Александра Ганевича по причине задержания журналистки Люции Чирки. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии осудило задержание аккредитованного в Беларуси и России корреспондента телерадиокомпании SRF была Люции Чирки и также потребовало освободить всех тех, кто незаконно лишен свободы.

- В Швейцарии и дальше продолжают следить за ситуацией в Беларуси, - заявили в департаменте.

Жерналист Люция Чирки была задержана 31 января, в воскресенье. Вместе со своими знакомыми она шла в кафе. Освободили журналистку спустя три часа - после вмешательства посольства Швейцарии в Беларуси.

В интервью после освобождения Чирки рассказала, что ей не разрешали связаться с посольством и не пояснили причин задержания.

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