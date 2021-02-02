Видеофакт. Жестокая прогулка в Новогрудке для кота, которого вывел на улицу маленький хозяин

Вот так ребенок в Новогрудке обращается со своим питомцем на прогулке. Фото: кадр из видео, Онлайнер.

Житель Новогрудка снял видео, как ребенок вывел на прогулку домашнего кота на поводке. Прогулка обернулась для животного издевательствами. Видео жестокой прогулки обнародовал Онлайнер. По словам автора видео, это снято во дворе на улице Юбилейной.

Маленький хозяин (на вид ребенку лет 6-7) волочит упирающегося кота на поводке по снегу, несколько раз пинает его и бьет. В какой-то момент ребенок привязывает поводок к перилам лестницы, ведущей в подъезд, поднимает кота на руки и швыряет его через перила. В некоторые моменты ребенок поднимает кота за поводок, закрепленный на шее, и несет его на весу.

Все это время во дворе находятся как минимум трое взрослых – один возится со своим автомобилем, другой убирает снег, третий некоторое время стоит возле подъезда, в непосредственной близости от издевающегося над котом мальчика. Никто из взрослых не делает ребенку замечания.

Как рассказал автор видео Онлайнеру, он решил спуститься вниз и призвать ребенка к порядку, но, когда вышел во двор, ребенка и животного там уже не было.

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