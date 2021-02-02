ГАИ призывает водителей и пешеходов быть особо внимательными при сильном тумане Фото: Павел МАРТИНЧИК

Госавтоинспеция призывает водителей и пешеходов быть особо внимательными и осторожными при сильном тумане. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Рекомендуем водителям соблюдать безопасную дистанцию на дороге, а также отказаться от резких торможений и перестроений. Стоит повременить и с обгоном. Именно он является самым опасным маневром при слабой видимости. Необходимо заранее сбрасывать скорость, когда подъезжаете к пешеходному переходу, - прокомментировали в ведомстве.

В ГАИ пешеходам напомнили о том, что необходимо обозначать себя световозвращающими элементами. Важно следить, чтобы фликеры были заметны водителям, а не прятались под одеждой.

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