Фотофакт. Восемь чиновников расскажут Лукашенко о подготовке к ВНС

Лукашенко доложат о подготовке к ВНС. Фото: "Пул Первого"

Во Дворце Независимости во вторник, 2 февраля, будут обсуждать подготовку к Всебелорусскому народному собранию, которое пройдет 11-12 февраля.

В телеграм-канале «Пул Первого» опубликовал список чиновников, которые доложат Лукашенко о подготовке к ВНС.

Среди них, премьер-министра Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, упарвделами Лукашенко Виктор Шейман, мэр Минска Владимир Кухарев, директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович, глава Палаты представителей Владимир Андрейченко.

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