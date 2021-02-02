Брестчанка рассказала, что сделал ее сын, которому четыре раза за один день звонили мошенники

Мошенники четыре раза звонили мужчине, чтобы выведать данные его карты, но он не поддался. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В УВД Брестского облисполкома рассказали историю 61-летней женщины и ее 38-летнего сына, которым целый день звонили телефонные мошенники, пытаясь выведать данные банковской карты.

Всего было четыре звонка. Позвонили на телефон матери через мессенджер, попросили позвать сына, назвав его по имени. Звонивший представился Игорем Дмитриевичем, сотрудником одного из банков. Когда мужчина взял трубку, «Игорь Дмитриевич» сообщил ему, что с его счета кто-то пытается списать деньги. Мужчина ответил, что у него нет счета в этом банке и положил трубку.

Через несколько минут с того же номера позвонили еще раз. На этот раз мошенник представился сотрудником того банка, где у мужчины был счет, и повторил свою легенду – якобы со счета клиента идет списание крупной суммы денег и, чтобы это предотвратить, нужно назвать данные карты. Мужчина отказался это делать и снова закончил разговор.

Третий звонок поступил уже с другого номера, а на логотипе в мессенджере стояла заставка «102». Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов – Никитой Владимировичем Соколовым из Ленинского РОВД Бреста. Лже-милиционер уверял, что два предыдущих звонка действительно были от сотрудников банка и снова попросил мужчину предоставить его личные данные. Но и «сотруднику милиции» брестчанин не поверил.

Мошенники оказались упорными. С того же номера, с которого звонил «сотрудник милиции», позвонила женщина, которая представилась заведующей отделом финансов Московского района Светланой Никитиной, и тоже потребовала данные карты. Мужчина сказал, что если сотрудникам банка или работникам милиции нужны какие-то сведения, они могут обратиться к нему лично, а не через мессенджер. После этого звонки от мошенников прекратились.

Брестчанину звонили с номеров +375173375750 и +37067876341, рассказали в УВД.

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