Под Могилевом вылетевшие бревна из прицепа МАЗа убили велосипедиста. Фото: телеграм-канал СК

Под Могилевом вылетевшие бревна из прицепа МАЗа убили велосипедиста. Расследование дела было завершено. Данную информацию опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Инцидент произошел 21 ноября 2020 года в деревне Новоселки. Лесовоз двигался по улице Шоссейной. В какой-то момент на закруглении участки дороги в прицепе лопнула рессора, он опрокинулся, а бревна высыпались на обочину, где находились 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока, - прокомментировали в ведомстве.

Удалось установить, что прицеп был перегружен более чем на 8 тонн.

- При погрузке это допустил 30-летний водитель МАЗа. В материалах дела указано, что при погрузке была превышена габаритная высота стоек. Водитель груз не закрепил, ведь конструкция не подразумевала увязочные тросы, - добавили в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что 30-летний водитель превысил допустимую скорость: вместо 40 км/ч он ехал со скорость 62 км/ч.

Мужчина признал вину в полном объеме. Он находится под подпиской о невыезде до суда.

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