Блогеру и автору Youtube-канала «Слуцк для жизни» Неронскому дали три года колонии. Фото: "Вясна"

Блогеру и автору Youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимиру Неронскому дали три года колонии. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Владимир Неронский обвиняется по части 1 статьи 342 УК – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, а также статью 369 УК – Оскорбление представителя власти.

По статье 369 Уголовного кодекса блогер полностью признал свою вину. В своих видео на Youtube-канале «Слуцк для жизни» Владимир Неронский негативно отозвался о главе Слуцкого райисполкома Андрее Янчевском. Чиновник заявил, что это оскорбило его достоинство и честь.

По данным обвинения, другие видео блогера, которые находятся на канале, доказывают вину Владимира и в подготовке несанкционированных акций.

Обвинение считает доказанным связь Неронского с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем.

Пятое судебное заседание состоялось 29 января, в пятницу, в Логойске. Прокурор потребовал для блогера три года лишения свободы в колонии общего режима.

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