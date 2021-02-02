В МЧС рассказали, как солдат-срочник спас на пожаре свою бабушку

Илья Кобак спас на пожаре свою бабушку - парень служит в армии и приехал в отпуск. Фото: МЧС.

В Малоритском районе солдат-срочник спас на пожаре свою бабушку. Это произошло 1 февраля между 9 и 10 часами утра, рассказали в пресс-службе МЧС.

19-летний Илья Кобак служит в в/ч 92616. Он приехал в отпуск в деревню Масевичи. Утром 1 февраля молодой человек возвращался домой и увидел, что из-под крыши бабушкиного дома вырывается пламя. Парень позвонил в МЧС и бросился в дом – он знал, что бабушка находится там.

Войти через дверь было уже невозможно из-за пламени. Илья залез в дом через окно, взял бабушку на руки и через окно передал ее соседям, которые подоспели на помощь.

Когда приехали спасатели, дом уже был полностью охвачен огнем. Понадобились усилия четырех отделений на автоцистернах, чтобы ликвидировать пожар. Огонь уничтожил кровлю, внутреннюю отделку дома, повредил перекрытия, стены, имущество.

86-летняя пенсионерка не пострадала.

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