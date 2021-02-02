Лукашенко о ВНС: Это важнейшее событие в жизни Беларуси, и мы должны услышать голос каждого

Лукашенко заявил, что на ВНС должны услышать голос каждого. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 2 февраля, проводит совещание по вопросам подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля. Он заявил, что ВНС – важнейшее событие в жизни Беларуси. Его слова приводит БелТА.

- Всебелорусское народное собрание нужно провести на самом высоком уровне. Интерес к данному форуму очень большой. И это налагает определенную ответственность. ВНС – важнейшее событие в жизни Беларуси. Мы должны провести его на высоком уровне, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что необходимо посмотреть, все ли готово в Минске для встречи делегатов.

- В Минск приедут делегаты со всех регионов Беларуси, представители всех групп. Они должны чувствовать себя в столице как дома. Они приехали к себе домой. Нужно обеспечить и безопасность, и комфортные условия для работы и отдыха делегатов. Соответствующие службы должны взять данный вопрос на постоянный контроль. Необходимо помнить и о том, что на форуме мы должны услышать голос каждого белоруса. Все мнения, которые есть по самым разным вопросам. Мы много получаем предложений в области общественно-политического развития. И наши граждане небезразличны к судьбе Беларуси, - заявил Лукашенко.

По его словам, белорусы должны быть едины, чтобы сохранить независимое государство.

Ранее «КП» уже сообщала о том, что докладывать Лукашенко о подготовке к форуму будут восемь чиновников. Среди них Головченко, Кочанова, Андрейченко, Кухаре, Шейман и другие.

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