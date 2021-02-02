Житель Червенского района прятал в лесу мефедрон. И это был не крошечный пакетик

Вот так выглядит килограммовый пакет мефедрона. Фото: МВД.

Сотрудники наркоконтроля Минска и Могилева провели спецоперацию по пресечению канала поставки опасного психотропа. В Червенском районе задержали 34-летнего мужчину из Солигорска. Оказалось, что в его телефоне есть информация о тайнике в лесу в Белыничском районе.

Воспользовавшись координатами места закладки, оперативники нашли тайник с мефедроном. Особо опасного психотропа там было более килограмма.

Мужчина занимался наркобизнесом около трех месяцев. Крупные партии наркотика он привозил из России на своем автомобиле, расфасовывал его и продавал дилерам. Мужчина признался правоохранителям, что сначала сам был таким мелким дилером – торговал наркотиками только в Солигорске, а потом организовал свой собственный канал поставки психотропа в Беларусь.

Возбуждено уголовное дело.