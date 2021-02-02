В Беларуси на 3 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Инна КОРСАК
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на среду, 3 февраля. Причина – по югу Беларуси ожидается гололедица. Об этом сообщает БелТА.
В Беларуси 3 февраля будет облачно. На большей части территории пройдут осадки в виде мокрого снега. В южных районах пройдет снег с дождем. Местами возможен туман.
По югу страны ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Ветер будет преобладать юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха в западных районах Беларуси составит от нуля градусов, а по востоку ожидается до -10 градусов. Днем по Беларуси будет от - 2 до +3 градусов.
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