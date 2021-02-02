За вечер в ночном клубе гродненец ограбил трех посетителей и даже охранника

Кражи в ночном клубе Гродно совершал вор с криминальным опытом. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подробности дела по раскрытию краж в одном из ночных клубов Гродно, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома 2 февраля.

Все происходило в гродненском кафе-клубе ночью. Около 01.00 часов гродненец, отдыхающий в клубе, увидел на пожарном щитке телефон охранника за 400 белрублей. Коллеги мужчины обнаружили кражу, вернули телефон. И так как кража по сути была раскрыта, то решили не звонить в милицию. При этом посетитель остался в клубе.

- Спустя пару часов безработный гродненец продолжил промышлять в клубе. Он забрал на барной стойке сумку с электронной сигаретой и примерно 850 белрублями. Затем украл кошелек с 200 рублями, а из сумки еще одного посетителя вытащил 50 белрублей, - перечислили преступления в УВД.

После обращения к правоохранителям вора удалось задержать по горячим следам. В отношении гродненца возбуждены два уголовных дела за кражи, совершенные повторно (ч.2 ст.205 УК РБ).

- В 28 лет у задержанного уже богатый криминальный опыт. Он был 7 раз судим за кражи, а также за грабеж, распространение порнографических материалов в сети, хищение средств с банковской карты. Он же не единожды привлекался к административной ответственности за распитие и нахождение в общественном месте в пьяном виде, - охарактеризовали мужчину в милиции.

До суда задержанный мужчина находится в ИВС.

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