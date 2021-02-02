В 2020 году белорусские айтишники «напрограммировали» на рекордное количество денег

Парк высоких технологий - символ белорусской IT-отрасли.

Окончательные итоги года пока не подведены, однако уже понятно, что по итогам 2020 года экспорт IT-услуг Беларуси снова побьет рекорд. Например, в 2016 году – когда Парк высоких технологий отмечал свое десятилетие, белорусские айтишники написали программ на 620 миллионов долларов. Уже тогда среди клиентов белорусски IT-компаний были такие гиганты как Microsoft, The Coca-Cola Company, Adidas, Bosch, Henkel, Volkswagen, British Telecom, Lufthansa, Marriott, Sotheby's.

С тех пор экспорт белоруских IT-услуг рос. По данным Белстата, за январь-ноябрь 2020 года составил 2,2 миллиарда долларов. Если тенденция сохранится, то по итогам 2020 года эта цифра ожидается на уровере 2,5 миллиарда – это абсолютный рекорд.

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