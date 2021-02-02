Стало известно, сколько профсоюзы заплатили медработникам за время пандемии коронавируса

Переболевшим коронавирусом медработникам в Беларуси профсоюзы оказали материальную помощь. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, сколько средств выделили профсоюзы на помощь медикам во время пандемии COVID-19, сообщили в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

Так матподдержку от отраслевого профсоюза получили 21,5 тысячи медработников - общая сумма матпомощи превысила 3,630 миллиона рублей. Всего же в 2020-ом году на помощь медикам Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил почти в два раза больше - 6,245 миллиона белрублей.

В профсоюзе подчеркнули, что большое значение в борьбе с коронавирусом имеет безвозмездная помощь спонсоров для медорганизаций, благодаря которой они могут решать неотложные нужды.

- Финансовая помощь в прошлом году оказана более чем 300 организациям. Общая сумма поддержки составила 1,200 миллиона рублей. Благодаря этим средствам медучреждения закупали СИЗы, дезинфекторы и асептики. Предметы защиты для гигиены на сумму более 1 миллиона рублей были закуплены и переданы непосредственно профсоюзом, - пояснили в профорганизации.

Обязательную матпомощь получают медработники, которые заразились коронавирусом на работе. Если больничный длился до 30 дней размер помощи определяется соответствующим положением в первичном профсоюзе. А если медработник болел непрерывно 30 и более календарных дней, то матпомощь составит не менее 200 рублей.

- Материальная помощь полагается членам профсоюза, которые оказались в сложном материальном положении из-за пандемии, - уточнили в организации.

В случае смерти работника здравоохранения из-за заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей выплачивается не менее 130 базовых величин (3 770 белрублей).

Уточняется, что переболевшие «ковидом» медработники еще могут получить скидку в белорусские санатории (до 75%). В ближайшее время планируется усилить социально-экономическую помощь медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше 5 тысяч белорусских медиков уже получили материальную помощь.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения рассказал, как помогает тем, кто сражается с COVID-19 (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 февраля 2021 года: почти 250 тысяч заболевших за все время и 1728 умерших.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 февраля 2021 года (подробности).