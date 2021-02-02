В Беларуси появилась возможность взять ипотеку: выдачу кредитов на жилье возобновил Беларусбанк

"Ипотеку" можно взять на 100% стоимости покупаемого дома или квартиры, но и только под залог его. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Комсомолка» писала о том, что в сентябре 2020-го года Беларусбанк полностью приостановил выдачу потребительских кредитов. В том числе была приостановлена и выдача кредитов на жилье.

И вот 1 февраля 2021-го года в пресс-службе Беларусбанка сообщили о появлении нового кредитного предложения. Что также ознаменовало возобновление кредитования покупки жилья.

Новый кредитный продукт, представленный банком, называется «Ипотека Экспресс». Он предоставляется на покупку жилых помещений на 20 лет. При этом размер кредита может составить до 100 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Ставка по кредиту на данный момент 21% годовых. Кредитная ставка определяется в размере ставки рефинансирования на Нацбанка, увеличенной на 13,25 п.п.

- Погашение кредита начинается со следующего месяца после предоставления займа, а проценты выплачиваются за фактическое время пользования, - уточнили в пресс-службе Беларусбанка.

Получить «ипотеку» смогут белорусы только под залог приобретаемого жилья, которое не должно быть обременено правами третьих лиц и арестами. Все условия соответствуют нормам указа об ипотечном жилищном кредитовании (Указ №130).

При этом ответить на кредитную заявку Беларусбанк обещает уже на следующий рабочий день после регистрации анкеты.

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