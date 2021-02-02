Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 февраля 2021 года: снова рекорд по новым заболевшим - всего 699, но и 9 умерших

В Минздраве рассказали, сколько еще человек в Беларуси заразились коронавирусной инфекцией. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек заразились коронавирусом в Беларуси на вторник, 2 февраля. Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в официальном телеграм-канале.

Второй день подряд в Беларуси резко снижается количество новых выявленных случаев коронавируса. Так на 1 февраля - этот показатель составил 959 человек, а уже на 2 февраля и того меньше - всего 699 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии при этом приблизилось к очередной психологической отметке и составляет - 249 тысяч 994 пациента с коронавирусом.

- За сутки в Беларуси были выписаны - 662 пациента. Выздоровели с начала пандемии 237 тысяч 178 пациентов, - прокомментировали в Минздраве.

За этот же продолжительные период в лабораториях было сделано более 4,488 тысячи тестов. И только за последние сутки - 6 тысяч 522 теста на коронавирус.

На прежнем уровне (9 - 10 человек в сутки) пока, к сожалению, остается статистика летальности За сутки скончались еще 9 человек. За все время пандемии коронавируса в Беларуси умерли 1 тысяча 737 пациентов с выявленным коронавирусом.

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