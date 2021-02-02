В Минске мужчина выслеживал женщин, а потом нападал на них. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонила 51-летняя женщина и рассказала, что в Минске на улице Калиновского на нее напал какой-то мужчина и попытался вырвать у нее сумку. А буквально через пару минут в милицию позвонила другая женщина – ей 70 лет. Она рассказала, что только что на той же самой улице Калиновского мужчина напал на нее, ударил по голове и отобрал сумку.

Тут же начались поиски по району. Мужчину увидели на остановке и задержали. Им оказался ранее судимый неработающий минчанин. Оказалось, что первую женщину он увидел возле магазина и пошел за ней. Выждав момент он напал на нее. Но отобрать сумку не получилось – женщина сопротивлялась и громко кричала. Тогда мужчина недалеко от этого места азприметил еще одну женщину – 70-летнюю пенсионерку.

Милиционеры выяснили, что задержанный изначально заприметил 51-летнюю минчанку возле одного из универмагов столицы, после чего проследовал за ней. Дождавшись момента, попытался совершить хищение имущества, однако не сумел, так как женщина стала сопротивляться и кричать. Мужчина не остановился на этом и увидел недалеко еще одну женщину - 70-летнюю пенсионерку. Он подошел к ней сзади, ударил по голове, забрал сумку и убежал. Милиционерам он рассказал, что совершил преступления потому что нужны были деньги.