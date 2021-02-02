Шел через пущу к девушке, взял палатку, компас и газовый баллончик: пограничники задержали 19-летнего Ромео из Украины

Молодой человек пробирался через зимнюю пущу, чтобы встретиться с возлюбленной из Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Свислочском районе Гродненской области на территории нацпарка Беловежская пуща пограничники задержали нарушителя. Молодого человека вычислили по дорожке следов, которая вела из Польши в Беларусь. Тревожная группа погранзаставы «Тушемеля» в 200 метрах от границы задержала 19-летнего украинца.

Молодой человек и не отрицал, что границу перешел намеренно. И у него на это была причина.

– Парень рассказал пограничникам, что он сам гражданин Украины, но нарушить границу решился, чтобы навестить девушку, которая живет в Беларуси, - рассказывают в Госпогранкомитете.

К походу гость ответственно подготовился. Взял 3 мобильных телефона, палатку, компас, газовый баллончик, сменные вещи и продукты в дорогу.

Только свидание с возлюбленной так и не состоялось. Потому что пограничники доставили парня в изолятор временного содержания Гродненской погрангруппы. За незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания иностранцев в Беларуси молодому украинцу придется понести ответственность. За это ему может грозить депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.

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