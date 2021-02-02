Лукашенко о будущих решениях ВНС: Будут концептуальные положения, мелочевки не будет

Лукашенко заявил, что белорусов интересуют самые разные вопросы, но, в первую очередь, - экономика. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что 2 февраля Александр Лукашенко проводит совещание о предстоящем масштабном форуме - Всебелорусском народном собрании. Так, общаясь с чиновниками, он заявил, что ВНС важнейшее событие для каждого жителя Беларуси и голоса каждого должны быть услышаны.

Также на примере приватизации госпредприятий Александр Лукашенко объяснил, что будет в итоговой резолюции ВНС, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

- Это будут концептуальные положения, там не будет мелочевки, - рассказал Лукашенко.

Так в резолюции обычно обозначается общий вектор, а конкретизация вопросов - в программе социально-экономического развития.

- Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть конкретно себя, конкретные вопросы, которые его будут волновать, - уточнил Лукашенко.

Далее он объяснил это на примере «расхожих вопросов продажи госсобственности и приватизации предприятий».

- Чтобы люди работая на «Беларуськалии», «Гомсельмаше», МТЗ, МАЗе и БелАЗе понимали: или их завтра будут продавать с молотка, или же они будут работать на этих государственных предприятиях. Будет гарантия, что они будут под контролем государства, и гарантия, что их дети смогут там работать, - пояснил он.

Также он пояснил, что основные положения ВНС должны в итоге дать понятный для людей ответ: «к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра».

При этом Лукашенко заметил, что белорусов интересуют самые разные вопросы. В первую очередь, это экономика, в том числе насущные вопросы о ценообразовании, тарифах ЖКУ, рабочих местах, зарплатах.

- Поступает много предложений насчет общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство, - заключил он.

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